Soluzione 8 lettere : PANCOTTO

Curiosità : Zuppa della cucina povera

La zuppa di cipolle (in francese soupe à l’oignon) è un piatto tipico della cucina francese. Anche se presente in molte cucine nazionali e pur avendo ... Significato pancotto

pancòtto s. m. comp. di pane1 e cotto, part. pass. di cuocere. – Minestra (detta anche minestra di pane o pan bollito), costituita da pane raffermo fatto a pezzi, bollito nell’acqua con aglio, rosmarino, una foglia di alloro e sale, e condito con olio crudo; può essere arricchito in cottura con CATEGORIA: ALIMENTAZIONE pappa¹ s. f. lat. pappa, voce del linguaggio infantile. - 1. gastron. a. minestra di pane o semolino cotto in acqua o brodo minestrina. ? zuppa. , zuppa. ? brodetto, consommé, minestrone. ? Espressioni: pappa col pomodoro pan bollito, pancotto. 2. a. estens. pietanza troppo cotta, densa e collosa broda, brodaglia CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

