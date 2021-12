La definizione e la soluzione di: Il Wan Kenobi di "Guerre stellari". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OBI

Curiosità : Il Wan Kenobi di Guerre stellari

Obi-Wan Kenobi, conosciuto anche come Ben Kenobi, è un personaggio immaginario della saga fantascientifica di Guerre stellari. È stato interpretato da ... Significato obi

m. dal giapp. obi «cintura». – Larga fascia di seta portata, nel costume nazionale giapponese, dagli uomini e dalle donne sul chimono; è girata intorno alla vita due o tre volte, e allacciata sul dorso in un ampio nodo a forma di farfalla. Nel judo , è così chiamata la cintura che, opportunamente CATEGORIA: MODA sottobicchiere sot:obi'k:j?re s. m. comp. di sotto- e bicchiere. - supporto di vario materiale su cui si appoggia un bicchiere piattino. ? sottobottiglia, sottocoppa. ? tondino, di stoffa, filo e sim. centrino. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con kenobi; guerre; stellari; Il Wan kenobi di “Star Wars”; Il... Wan kenobi della saga di Star Wars; Il Wan kenobi di Guerre stellari; II Wan kenobi di Guerre stellari; Carrie __, che interpretò Leila in guerre Stellari; __Wars: guerre Stellari; Lega avversa a quella achea nelle guerre sociali; Antica danza guerre sca dei soldati greci; Carrie __, che interpretò Leila in Guerre stellari ; Programma TV per ragazzi col videogioco stellari s; __Wars: Guerre stellari ; Sono del Bronx in un film di Enzo G. Castellari ; Cerca nelle Definizioni