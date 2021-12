La definizione e la soluzione di: Vivono in uno Stato dell Africa orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOMALI

Curiosità : Vivono in uno Stato dell Africa orientale

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Africa (disambigua). L'Africa è un continente del pianeta Terra, il terzo per superficie (considerando ...

Altre definizioni con vivono; stato; dell; africa; orientale; Microrganismi che vivono senza ossigeno; Solo loro sopravvivono in un film di Jim Jarmush; Monte su cui vivono gli dèi greci; vivono alle spalle... degli ospiti; Lo stato con Montreal; L attore Moss che è stato nel cast di “Beautiful”; Città degli Usa nello stato del Texas; Lamberto che è stato premier; Quella dell e matite non esplode; I numeri dell a moltiplicazione; Il piccolo dell a micia; Quello accademico è un organo collegiale dell università; L africa na di Verdi; africa ne equatoriali; In africa , sia Bissau che Equatoriale; Pianta erbacea nota anche come giglio africa no; Il mare della costa orientale italiana; La regione più orientale d ltalia; Santi anacoreti della chiesa orientale ; Regione dell India orientale ; Cerca nelle Definizioni