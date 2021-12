La definizione e la soluzione di: Viene allevato in Perù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LAMA

Curiosità : Viene allevato in Peru

originario del Sudamerica, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana e, in misura minore, la carne. La sua origine è rimasta ... Significato lama

lama1 s. f. dal fr. lame, che è il lat. lamina «lamina». – 1. . a taglio e falso taglio, quando da una parte ha il filo per tutta la lunghezza della lama, e dalla parte del dorso il filo risale dalla punta per un quarto, un terzo o al massimo lama s. f. dal fr. lame, lat. lamina 'lamina'. - 1. parte affilata di un'arma o di un utensile da taglio taglio. ? Espressioni con uso fig.: incrociare ?. 2. estens. chi usa la spada o sim.: è una buona l. schermidore, spadaccino. ? lama a doppio taglio azione che potrebbe tornare a danno di chi la promuove arma a doppio Definizione Treccani

Altre definizioni con viene; allevato; perù; viene chiamato anche Fungo di carne; In Star Trek, il pianeta da cui proviene Spock; viene battuta dai polpastrelli; viene segnalato da cartelli triangolari; Come il pollo allevato rusticamente; Guidatori o allevato ri di somari; Gli allevato ri... mascherati; Gli allevato ri fra le arnie; Grande lago fra perù e Bolivia; Dominarono in perù ; Quello nuovo si conia in perù ; Regnarono nel perù ; Cerca nelle Definizioni