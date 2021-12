La definizione e la soluzione di: Una sopravveste per il sacerdote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COTTA

Curiosità : Una sopravveste per il sacerdote

(da giorno, probabilmente nel senso di "veste di tutti i giorni") è una sopravveste il cui uso in Italia è documentato dal secolo XIV fino a dopo la metà ... Significato cotta

còtta1 s. f. da cotto, part. pass. di cuocere. – 1. persona che possiede in massimo grado certe caratteristiche, spec. negative: furbo, birba, furfante di tre cotte. b. La roba che si cuoce in una volta: una c. di pane, di castagne cotta¹ 'k?t:a s. f. part. pass. femm. di cuocere. - 1. fam. modo di cuocere rapido: dare una c. alla carne ? COTTURA. 2. fig. a. imbarcata, infatuazione, fam. sbandata, fam. scuffia. ? Espressioni: prendere o prendersi una cotta per qualcuno ? ?. c. gerg., sport. stato di prostrazione in cui cade Definizione Treccani

