La definizione e la soluzione di: Una città del Friuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità : Una citta del Friuli

Cividale del Friuli (o semplicemente Cividale, Cividât in friulano standard , Cedad in sloveno) è un comune italiano di 10 974 abitanti in Friuli-Venezia ...