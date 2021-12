La definizione e la soluzione di: Trovarsi a proprio... è una condizione ideale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AGIO

Curiosità : Trovarsi a proprio... e una condizione ideale

punto di saturazione, e la soluzione è diventata supersatura. Una soluzione per considerarsi satura deve trovarsi in una condizione di equilibrio termodinamico ...

