La definizione e la soluzione di: Tre volte... per Livio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TER

Curiosità : Tre volte... per Livio

dello storico latino Tito Livio ed è divisa in tre libri: Per molti aspetti il più importante dei tre, il primo libro si estende per 60 capitoli e tratta di ... Significato ter

ter avv. lat. (propr. «tre volte»). – Si usa talvolta, con valore di attributo, per distinguere cosa che si aggiunge ad altra designata come bis (v.); corsa t., quella che, per esigenze particolari, viene aggiunta alla corsa ordinaria e alla corsa bis di autobus e treni. entroterra entro't?r:a s. m. comp. di entro e terra, traduz. del ted. Hinterland, solo al sing. - geogr. parte non costiera di un paese Hinterland, interno, retroterra. Definizione Treccani

