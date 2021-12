La definizione e la soluzione di: Sa trattare le piante ornamentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FLORICOLTORE

Curiosità : Sa trattare le piante ornamentali

samara, che ha varie applicazioni: è usato come come agente emostatico, per trattare l'enuresi notturna e il problema del sangue nelle feci o nelle urine. Clinicamente ...

Altre definizioni con trattare; piante; ornamentali; Ritrattare le proprie parole; trattare una ferita al fine di curarla; Maltrattare senza tregua; Contrattare per trovare un compromesso; Così sono chiamate alcune piante del genere iris; Moltiplicazione di piante per innesto o per talea; Possono farsi di piante , batteri o cellule; piante con tronco, rami e foglie; Recipienti ornamentali ; Le piante ornamentali ... della ricerca; I motivi ornamentali delle stoviglie; Piante ornamentali dai fiori variamente colorati; Cerca nelle Definizioni