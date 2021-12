La definizione e la soluzione di: La Thompson del film "Ritorno al futuro". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEA

Curiosità : La Thompson del film Ritorno al futuro

trilogia o la serie animata, vedi Ritorno al futuro (trilogia) o Ritorno al futuro (serie animata). Disambiguazione – "Back to the Future" rimanda qui ... Significato lea

lèa s. f. dal fr. l’allée (da cui propr. tutto il gruppo la lea), piem. – Viale alberato: andavamo come due frati sotto la l. del paese (Pavese). scalea ska'l?a s. f. ant. scaleo s. m. der. di scala. - archit. ampia scala monumentale posta all'interno o all'esterno di edifici e spazi pubblici di particolare imponenza ? SCALINATA. Definizione Treccani

