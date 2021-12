La definizione e la soluzione di: Termina... a tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FAME

Curiosità : Termina... a tavola

La tavola periodica degli elementi (o semplicemente tavola periodica o tavola di Mendeleev) è lo schema con cui sono ordinati gli elementi chimici sulla ... Significato fame

fame s. f. lat. fames. – 1. a. b. Desiderio intenso, bramosia: f. di gloria, d’onori, di ricchezza, di donne; o sacra fame De l’oro (Dante, Purg. XXII, 40: adattamento dell’emistichio virgiliano auri sacra fames fame s. f. lat. fames. - 1. a. sensazione causata dal bisogno di cibo non com. appetenza, fam. appetito, languore. ghiottoneria, ingordigia, . desiderio. avversione per, disgusto per, repulsione per, ripugnanza per. ? morto di fame persona che si trova in condizioni di forte indigenza accattone, barbone CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

Altre definizioni con termina; tavola; Fare una determina ta scelta; Compreso o volto a un fine determina to; Una prova per determina re le attitudini; Un intermina bile programma della tivù; tavola zzi, bassista jazz; Le mette in tavola chi parla chiaro; Quello della Bastiglia è un gioco da tavola ; La forma della pizza o della tavola di Artù; Cerca nelle Definizioni