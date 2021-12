La definizione e la soluzione di: Lo sono tutti i nobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BLASONATI

Curiosità : Lo sono tutti i nobili

In chimica, i gas nobili (impropriamente detti anche gas rari) sono dei gas inerti che costituiscono il gruppo 18 della tavola periodica secondo l'attuale ... Significato blasonati

armoriale s. m. dal fr. armorial, der. di arme «arma, arme» (nel sign. di «stemma»), CLASS='testo_corsivo'>armoiries «scudo, blasone». – Libro in cui sono raccolti e blasonati gli stemmi araldici di famiglie, città, nazioni, ecc. CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI Definizione Treccani

