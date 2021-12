La definizione e la soluzione di: Lo sono gli angoli di 90 gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RETTI

Curiosità : Lo sono gli angoli di 90 gradi

alcuni ritengano che l'angolo ottuso sia ogni angolo maggiore di 90 gradi, la definizione di angolo ottuso è limitata agli angoli convessi e va quindi ...

