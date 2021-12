La definizione e la soluzione di: Sono formati da vagoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRENI

Curiosità : Sono formati da vagoni

era caratterizzata dai binari leggeri posati con poca cura e da treni formati da vagoni a due assi con cassa con sezione a V basculante sui due lati per ...

Altre definizioni con sono; formati; vagoni; Possono essere anticarro; Canta "sono solo parole"; sono uguali nel perimetro; I dinosauri lo sono da millenni; L esperienza formati va effettuata in un azienda; Un colosso dell informati ca; Un colosso dell informati ca; Bill, Re dell informati ca; Li formano i vagoni ; I vagoni merci; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Viaggia in speciali vagoni ;