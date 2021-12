La definizione e la soluzione di: Seguaci del maresciallo che governò in Jugoslavia fino al 1980. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TITINI

Curiosità : Seguaci del maresciallo che governo in Jugoslavia fino al 1980

coinvolse in generale tutti coloro che diffidavano del nuovo governo jugoslavo comunista di Josip Broz Tito e fu particolarmente rilevante in Istria e ... Significato titini

Definizione Treccani

