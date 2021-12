La definizione e la soluzione di: Scrittore come Hugo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ROMANZIERE

Curiosità : Scrittore come Hugo

Victor-Marie Hugo, più comunemente noto come Victor Hugo (pronuncia francese [vik't?? ma'?i y'go]; Besançon, 26 febbraio 1802 – Parigi, 22 maggio 1885) ...

Altre definizioni con scrittore; come; hugo; Uno scrittore ispirato; Arrigo __: musicista Camillo__: scrittore ; Un Tomaso scrittore e storico dell arte italiano; Khaled __, noto scrittore laureato in medicina; come dire mai usato; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; Genere letterario che ha come filo conduttore l ambiente; Il cantautore italiano che ha in repertorio come una favola; Un libro di Victor hugo : Notre-Dame __; L'hugo de I miserabili; Opera di Verdi ricavata da un dramma di Victor hugo ; hugo , Casa di moda;