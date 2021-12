La definizione e la soluzione di: Santo che viene festeggiato il 13 ottobre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDOARDO

Curiosità : Santo che viene festeggiato il 13 ottobre

famiglia (magari con un semplice augurio) il giorno dedicato a un Santo che portò lo stesso nome del festeggiato. Tale giorno coincide spesso con la data ... Significato edoardo

