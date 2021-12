La definizione e la soluzione di: Le ramificazioni delle vie respiratorie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRONCHI

Curiosità : Le ramificazioni delle vie respiratorie

Il bronchiolo è una delle ultime ramificazioni dell'albero bronchiale, parte finale delle vie respiratorie inferiori, del parenchima polmonare e, quindi ...

Altre definizioni con ramificazioni; delle; respiratorie; Un azienda per la cura delle strade; Avanzare all interno delle linee nemiche; I cavalli delle ... streghe; Una delle sorelle Parodi; Introdurre sostanze per vie respiratorie ; Alterazioni respiratorie , possono essere notturne; Entrato nel corpo mediante le vie respiratorie ; Canale delle vie respiratorie ; Cerca nelle Definizioni