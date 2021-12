La definizione e la soluzione di: C è quella satellitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANTENNA

Curiosità : C e quella satellitare

La televisione satellitare o televisione via satellite, o anche TV satellitare o TV via satellite, è la televisione che giunge agli utenti in broadcast ... Significato antenna

anténna s. f. dal lat. antenna «antenna», nel sign. marin.. – 1. triangolare latina. Per metonimia, poet., la nave tutta: E se il piloto ti drizzò l’antenna Oltre l’isole egèe (Foscolo). 2. a. Palo di varia lunghezza, di legno o altro materiale CATEGORIA: RADIOTECNICA an'ten:a s. f. dal lat. antenna. - 1. marin. corpo ligneo allungato che sostiene una vela triangolare pennone. 2. a. corpo ligneo allungato che sostiene bandiere, stendardi, ecc. asta, pennone. b. poet. arma da lancio asta, lancia. 3. radiotel. dispositivo per irradiare Definizione Treccani

Altre definizioni con quella; satellitare; quella inglese è dolce; Negli ospedali c è quella operatoria; Da quella olimpica si spara al piattello; quella arbitrale scende in campo; Il nome di un comune navigatore satellitare ; Allestiva canali tematici per la televisione satellitare ; C'è sia quella via cavo che quella satellitare ; La piattaforma satellitare TV con i canali Fox; Cerca nelle Definizioni