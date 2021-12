La definizione e la soluzione di: Può mandare a terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPINTONE

Curiosità : Puo mandare a terra

Altre definizioni con mandare; terra; mandare in gola il fumo; Domandare è lecito, rispondere è __; Congedare, mandare via; Rimandare ad altro tempo; Le spedizioní effettuate in terra santa; Se è a terra , è sotto i piedi; Angusti passaggi sotterra nei; Una casa sotterra nea; Cerca nelle Definizioni