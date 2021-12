La definizione e la soluzione di: Un pronome confidenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TU

Curiosità : Un pronome confidenziale

gradualmente imposto l'uso - come pronome di cortesia - della 3ª persona singolare femminile lei, che in origine costituiva un riferimento a forme nominali ... Significato tu

tu’ agg. poss. – Forma tronca di tuo (e rispettivam. di tua, tuoi, ’uso pop. tosc., in posizione proclitica: il tu’ babbo (a Firenze pronunciato ‹ittubàbbo›), la tu’ mamma, i tu’ soceri, le tu’ figliole. S’incontra peraltro come forma pop. anche tu pron. pers. sing. m. o f. lat. tu radd. sint.. - 1. pron. di 2a pers., usato per rivolgersi a qualcuno in tono di confidenza ? Locuz. prep.: fam., a tu faccia, fam. a quattr'occhi, tête-à-tête, vis-à-vis. 2. con valore impers., una qualunque persona: se tu pensi che qui c'era tutto verde con il verbo alla 3a persona uno. Definizione Treccani

Altre definizioni con pronome; confidenziale; Un pronome dimostrativo; Un pronome maschile; Il pronome che ci... include | Venerdì 26 novembre 2021; pronome maschile; Discreto o confidenziale ; Un cantante confidenziale come Bing Crosby ing; Nomignolo confidenziale da adulti per una ragazza; Informazione confidenziale da non divulgare; Cerca nelle Definizioni