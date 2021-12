La definizione e la soluzione di: Principio di Ificrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IF

Curiosità : Principio di Ificrate

romani) è un anno del IV secolo a.C. Reggimento di Sparta battuto dagli Ateniesi comandati da Ifìcrate a Lecheo Roma Tribuni consolari Quinto Sulpicio ...

