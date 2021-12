La definizione e la soluzione di: Si porta ad esempio di lentezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUMACA

Altre definizioni con porta; esempio; lentezza; Arduo da trasporta re; Importa nti vie di comunicazione; Si porta al pascolo; — Arbor, importa nte centro del Michigan; Per esempio chi parla italiano, inglese e francese; Lo erano per esempio Ulisse e Telemaco; Togliere volume, ad esempio ai capelli tagliandoli; Creare... ad esempio moneta; Un treno di proverbiale lentezza ; Animaletto strisciante sinonimo di lentezza ; L'animale corazzato simbolo di lentezza ; E’ nota per la lentezza ; Cerca nelle Definizioni