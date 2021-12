La definizione e la soluzione di: Poesia d alto contenuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ODE

Curiosità : Poesia d alto contenuto

sottinteso poiesis, "(poesia) che si accompagna con la lira"). Nell'antica Grecia, la poesia lirica era quella che si differenziava dalla poesia recitativa per ... Significato ode

-òde dal gr. -?d??, lat. scient. -odes, secondo elemento compositivo affine al lat. odor (cfr. e??d?? «che ha buon profumo»), inteso poi come suffisso e assimilato a -e?d?? (v. -oide). – Suffisso di parole composte della terminologia scientifica, derivate dal greco o formate modernamente, in cui -ode dal gr. -?des, lat. scient. -odes, secondo elemento compositivo affine al lat. odor cfr. ey?des 'che ha buon profumo', inteso poi come suff. e avvicinato a -eid?s 'simile a'. - Suff. di composti, in cui indica somiglianza o affinità con la sostanza o l'oggetto designato dal primo elemento Definizione Treccani

