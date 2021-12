La definizione e la soluzione di: Lo è ogni signora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPOSATA

Curiosità : Lo e ogni signora

lei stessa e dal marito acquistò i diritti di maggioranza de La signora in giallo dalla Universal Television. Negli anni novanta La signora in giallo divenne ... Significato sposata

spo?are v. tr. lat. tardo sponsare, intens. di spondere col vino bianco (o meglio con il vino bianco che con quello rosso); un divano che si sposa bene con la tappezzeria del salotto. b. Con altro uso fig. nelle espressioni s. una causa giusto. Finestra di approfondimento giuste - L’agg. g. può essere riferito a persone, situazioni o cose ed esprime valori che vanno dalla moralità all’adeguatezza a un modello. G. può essere . Per uomo g. o, rispettivam., donna giusta, senz’altra specificazione, si intende «persona che merita di essere sposata o con la quale varrebbe la pena di vivere»: non si è mai Definizione Treccani

