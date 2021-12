La definizione e la soluzione di: Non sempre è confesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : REO

Curiosità : Non sempre e confesso

Io confesso (I Confess) è un film del 1953 diretto da Alfred Hitchcock. Fu presentato in concorso al 6º Festival di Cannes. Padre Michael Logan è un devoto ... Significato reo

rèo- dal gr. ???? «flusso, corrente», der. di ??? «scorrere». – Primo elemento di parole composte del linguaggio scient. e tecn., formate modernamente, nelle quali ha per lo più il sign. di «corrente d’acqua», «corrente elettrica», oppure quello più generico di «scorrimento». reo 'r?o dal lat. reus 'accusato, colpevole'. - ¦ agg. 1. giur. che ha commesso un atto penalmente illecito: riconoscere r. un imputato colpevole, responsabile. incolpevole, innocente. 2. lett. a. di persona, che agisce con scelleratezza e malvagità: sei un r. traditore e ? Definizione Treccani

