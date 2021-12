La definizione e la soluzione di: Non nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTERO

Curiosità : Non nazionale

La nazionale di calcio dell'Italia, il cui nome ufficiale è nazionale A, è la rappresentativa calcistica dell'Italia ed è posta sotto l'egida della Federazione ... Significato estero

èstero agg. e s. m. dal lat. exterus, agg., «di fuori, straniero». – Straniero, detto di paese che è fuori dei confini di all’e. per lavoro; passaporto per l’e.; notizie dall’e.; scambî culturali con l’estero. Di merci e sim., che vengono da altro stato o appartengono ad altro stato: vini, liquori estero '?stero dal lat. exterus, agg., 'di fuori, straniero'. - ¦ agg. di paese diverso dal proprio: stati e. non com. allogeno, esotico, forestiero, lett. oltramontano, straniero. autoctono, domestico, indigeno, interno, nazionale, nostrano. ¦ s. m., solo al sing. stato straniero o l Definizione Treccani

Altre definizioni con nazionale; È il gioco nazionale degli Inglesi; Cirque du __: circo internazionale ; La nazionale di calcio in cui giocò Carlos Gamarra; Il parco nazionale laziale; Cerca nelle Definizioni