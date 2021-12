La definizione e la soluzione di: Noia, seccatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FASTIDIO

Curiosità : Noia, seccatura

(testicolo, ma anche menzogna, sciocchezza, seccatura o noia, es. "Che palle!" ha il significato di ovvero "Che noia!") Passera (vagina) Pippa (masturbazione ... Significato fastidio

fastìdio s. m. dal lat. fastidium, der. di fastus -us provoca sofferenza: i f. della vecchiaia; altro rimedio non avea ’l mio core Contra i fastidi onde la vita è piena (Petrarca); prov., figlioli piccoli f. piccoli, figlioli grandi f fastidio fa'stidjo s. m. dal lat. fastidium, der. di fastus -us 'orgoglio, disdegno', prob. incrociato con taedium 'tedio'. - 1. a. senso di insofferenza per cosa che dispiace o che mal si sopporta: il f. di alzarsi presto disagio, molestia, noia, fam. scocciatura, seccatura. supplizio, Definizione Treccani

Altre definizioni con noia; seccatura; Il malumore dell annoia to; Quelli per la noia ... vengono spontanei; Che dà noia o arreca fastidio; Infastidirsi, annoia rsi; seccatura , fastidio; Cerca nelle Definizioni