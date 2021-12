La definizione e la soluzione di: Morbido come un cuscino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOFFICE

Curiosità : Morbido come un cuscino

Il cuscino o guanciale è un oggetto, rettangolare, circolare o di altre forme, di stoffa ripieno di materiali morbidi che viene posto sul materasso per ...

Altre definizioni con morbido; come; cuscino; Bianco : nero = morbido : _; morbido aiutante per il lavaggio dei piatti; Dolce, morbido ; Un pane morbido e frequentemente untuoso; Tubano come i colombi; Scrittore come Hugo; come dire mai usato; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; Il veicolo ferroviario a cuscino d'aria; Avvolge il cuscino del letto; Un altro modo per indicare un cuscino ; Veicolo a cuscino d'aria;