È monumentale quella di Trevi

Soluzione 7 lettere : FONTANA

Curiosità : e monumentale quella di Trevi

La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma. Costruita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi, il concorso indetto da papa ...

Altre definizioni con monumentale; quella; trevi; Sarcofago monumentale ; La monumentale vasca sul Gianicolo; Una gradinata monumentale ; Villa monumentale mantovana opera di Giulio Romano; C è quella satellitare; quella inglese è dolce; Negli ospedali c è quella operatoria; Da quella olimpica si spara al piattello; A trevi so, sul Cagnan Grando, c è la loro festa; La Ekberg che ne La dolce vita di Fellini fa il bagno nella fontana di trevi ; Il fiume di trevi ri; La città con la fontana di trevi ;