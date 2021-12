La definizione e la soluzione di: In modo lodevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : MERITORIAMENTE

Curiosità : In modo lodevole

scacchiere russo sono impiegate tre divisioni [italiane] che si battono in modo lodevole». La buona prova offerta dalle forze italiane fu merito anche di Messe ... Significato meritoriamente

meritòrio agg. dal lat. meritorius, propr. «che procura guadagno, che si vende a prezzo», der. di meritus, merito, che è degno di lode e di ricompensa morale o spirituale: azione, opera m.; attività meritorie; talvolta iron.: faresti opera veramente m. a lasciarmi in pace. ? Avv Definizione Treccani

Altre definizioni con modo; lodevole; modo tradizionale di riferirsi alle donne; Un modo sgarbato di dire prendi!; L abbigliamento comodo e informale; Un modo aulico per chiamare un Livornese; Moralmente lodevole ; Cerca nelle Definizioni