La definizione e la soluzione di: Un modo di cucinare il pollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARROSTO

Curiosità : Un modo di cucinare il pollo

anche tipico il pollo al espiedo, o pollo allo spiedo, che si indora o rosola facendolo cuocere senza piume sulle fiamme e il pollo al disco. Le carni ...

