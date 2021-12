La definizione e la soluzione di: Microrganismi che vivono senza ossigeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANAEROBI

Curiosità : Microrganismi che vivono senza ossigeno

I microrganismi marini sono definiti dal loro habitat come microrganismi che vivono in un ambiente marino, cioè nell'acqua salata di un mare o oceano ... Significato anaerobi

pasteurèlla ‹paster-› s. f. lat. scient. Pasteurella, dal nome del chimico e biologo fr. di cui si conoscono cinque specie a forma ovoidale o bastoncellare, gram-negativi e anaerobî facoltativi, parassiti dell’uomo, di altri mammiferi e degli uccelli; la specie tipica Definizione Treccani

