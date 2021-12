La definizione e la soluzione di: Mettersi a letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORICARSI

Curiosità : Mettersi a letto

poi parte il conteggio dei 30 minuti, a un certo punto devono prima spogliarsi a vicenda, poi mettersi sul letto per parlare e conoscersi, ed in seguito ... Significato coricarsi

cibo s. m. dal lat. cibus. – 1. a. cibo ne solea essere addotto (Dante). Anche l’atto o il momento del pasto: non è bene coricarsi subito dopo il cibo. 2. fig. Nutrimento, in senso fig.: i buoni libri sono un buon c CATEGORIA: ALIMENTAZIONE letto 'l?t:o s. m. lat. lectus. - 1. arred. mobile destinato al riposo e al sonno lett. alcova, spec. se misero giaciglio, coniugale lett. talamo. ? malattia allettarsi, ammalarsi. alzarsi, guarire. 2. estens. qualsiasi cosa su cui ci si corica: la terra nuda era il suo letto giaciglio. 3. estens., fig. a. zoot Definizione Treccani

