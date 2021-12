La definizione e la soluzione di: In medicina è usato quello di ricino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Curiosità : In medicina e usato quello di ricino

L'olio di ricino è un olio vegetale molto pregiato, che viene estratto dai semi della pianta del ricino (Ricinus communis). Trova numerosi impieghi, tra ...

Altre definizioni con medicina; usato; quello; ricino; Una pianta molto usata nella medicina popolare; Il foglietto nei medicina li; L orecchio in medicina ; In medicina parola desueta sostituita da anasarca; Come dire mai usato ; Uno strumento usato per fare assaggi del terreno; Atollo usato dai Francesi per test nucleari; Quello di bario è un sale usato come pigmento; quello accademico è un organo collegiale dell università; quello torto è l uncinetto; quello solare si usa per abbronzarsi; quello solforico ustiona; Come i semi del ricino ; Lo è il seme del ricino ; Cerca nelle Definizioni