Soluzione 4 lettere : ANSA

Curiosità : Manico dell anfora

Anfora geometrica. Anfora a profilo continuo

ansa s. f. dal lat. ansa. – 1. Manico ricurvo di anfora o d’altro vaso: fare qualcosa), offrire l’occasione o il pretesto: non capisce che, facendo così, dà più ansa a colui da insuperbire e da far peggio il tiranno (Pirandello); meno com., perdere l CATEGORIA: ANATOMIA – CHIRURGIA f. dal lat. ansa. - 1. manico ricurvo di un'anfora e sim. ? manico, maniglia, presa. 2. fig., non com. motivazione, più o meno falsa, che si adduce come spiegazione del proprio comportamento appiglio, pretesto, scusa. 3. geogr. il punto in cui un corso d'acqua muta direzione curva Definizione Treccani

