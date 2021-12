La definizione e la soluzione di: Luogo riservato dagli ebrei al culto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINAGOGA

Curiosità : Luogo riservato dagli ebrei al culto

da un gruppo di pastori senza nome, si forma una nazione. Gli ebrei, professanti il culto di YHWH, diventano israeliti, figli della nazione di Israele ... Significato sinagoga

sinagòga s. f. dal lat. tardo synagoga, gr. s??a????, l’organizzazione internazionale della s.; le persecuzioni sofferte sotto il nazismo dalla sinagoga. b. Con estens. pegg., in qualche uso region. (oggi disus.), confusione, chiasso CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA architettura Stili e ordini - 1. Arabo; art nouveau o ?oreale o liberty; assiro; barocco; bizantino; classico; egizio; ellenistico; etrusco; gotico; impero; miceneo; neoclassico; neogotico; paleocristiano; mausoleo; moschea; monumento; nuraghe; padiglione; pagoda; pala?tta; palazzo; piramide; ponte; sinagoga; stadio; teatro; tempio; terme; tomba; torre; trullo. Parti di edificio - 1 Definizione Treccani

Altre definizioni con luogo; riservato; dagli; ebrei; culto; Un luogo su Internet; Il capoluogo lombardo con le città Alta e Bassa; Un luogo ricreativo in cui incontrarsi tra amici; Un luogo rumoroso... pieno di schiamazzi; Uno sport riservato a vetture molto robuste; Un luogo riservato a pochi; Circolo riservato ai soci; Angolino riservato ; Come un fiume uscito dagli argini; Un onorificenza ambita dagli imprenditori; L isola invasa dagli U.S.A. nel 1983; Pesce dei fondali sabbiosi dagli aculei veleniferi; Libro sacro degli ebrei ; Lo era il vitello d oro per gli ebrei ; Il pane senza lievito mangiato dagli ebrei ; Gli ebrei le dedicarono la festa di Purim | Venerdì 26 novembre 2021; Di marmo per lo sculto re problema dello scrittore; Un verbo dello sculto re; Un Pomodoro indimenticato sculto re; __ di Banco: grande sculto re del Rinascimento;