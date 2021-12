La definizione e la soluzione di: Fu a lungo in guerra contro Sparta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATENE

Curiosità : Fu a lungo in guerra contro Sparta

Se stai cercando altri significati, vedi Sparta (disambigua). Sparta (in dialetto dorico Sp??ta, Spárta; in ionico-attico Sp??t?, Spárte, passato al greco ...

