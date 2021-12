La definizione e la soluzione di: Levatasi in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSURTA

Curiosità : Levatasi in alto

intrapreso un viaggio. Dante, nel generale silenzio, osserva un'anima che, levatasi in piedi, con un cenno della mano invita alla preghiera. La stessa, rivolta ... Significato assurta

Neologismi (2008) cocacolista s. m. e f. e agg. (iron.) Chi Ci hanno pensato i belgi, brava gente che per un bizzarro caso della storia è assurta al ruolo di popolo trombato (il contrario di popolo eletto). ( Michele Serra , Repubblica, 17 Definizione Treccani

