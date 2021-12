La definizione e la soluzione di: Si leggono in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IT

Curiosità : Si leggono in vita

complessiva è di 34 settimane, divise tra i due periodi. Nei tre anni A, B e C si leggono rispettivamente il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo Marco e ...

Altre definizioni con leggono; vita; Si leggono in aria; Si leggono sempre prima degli articoli; Si leggono in faccia; Si modulano... e leggono ; Evita l allentamento del bullone; Sono ricche di vita mine e sali minerali; Sospendere le funzioni vita li col freddo; Li portano i frati attorno alla vita ; Cerca nelle Definizioni