La definizione e la soluzione di: Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FODERAMI

Curiosità : Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti

tempo, erano solidi e pratici. Spesso le cassepanche venivano usate anche come bauli e, insieme a pochi sgabelli, costituivano l'arredo della casa. Al contrario ... Significato foderami

taffettà (meno com. taffetà; ant. tafettà, taffettano da fibre sintetiche o artificiali (fibre poliamidiche, poliesteri, raion), utilizzato spec. per foderami e per confezioni femminili: una fodera, un abito di taffettà. 2. Altro CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

