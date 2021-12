La definizione e la soluzione di: Ingolosisce gli orsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIELE

Curiosità : Ingolosisce gli orsi

moglie di re Sigger. Questa gli unge il volto di miele e la notte il lupo mannaro si ingolosisce, sentendo l'odore, ma gli lecca il volto anziché sbranarlo ... Significato miele

mièle (poet. o region. mèle) s. m. lat. mel (genit. mellis), in farmacia; m. rosato, di grato odore e color rosso bruno, costituito da un miscuglio di miele depurato e infuso di petali di rosa; inoltre: m. vergine, quello che cola dai favi CATEGORIA: MODA – ALIMENTAZIONE miele 'mj?le poet. e region. mele 'm?le s. m. lat. mel genit. mellis, affine al gr. méli -itos. - 1. sostanza zuccherina commestibile di consistenza o disagi non c'è rosa senza spine; prov., si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto con i modi gentili si ottiene molto più facilmente ciò che si Definizione Treccani

