Soluzione 2 lettere : LI

Curiosità : La Gong di Mulan

Mulan è un film del 2020 diretto da Niki Caro, prodotto da Walt Disney Pictures e remake dell'omonimo film d'animazione. Il film rivisita la leggenda cinese ... Significato li

li1 art. determ. m. pl. – Variante ant., poet. e dial., dell’art. gli (li spazî, oggi sopravvive, ma sempre più raram., nella corrispondenza formale o burocratica, nelle indicazioni di data: li 10 ottobre (non però col 1° del mese, perché 1° è sing.; e in ogni li pron. pers. e dimostr. m. pl. lat. illi, nomin. pl. di ille 'egli'. - plur. del pron. lo, riferito sia a persone sia a cose: li riconobbi subito posposto al verbo essi, posposto al verbo loro. Definizione Treccani

