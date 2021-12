La definizione e la soluzione di: La frequentano bambini daí tre ai sei anni d età. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : SCUOLA D\'INFANZIA

Curiosità : La frequentano bambini daí tre ai sei anni d eta

Significato scuola d\ infanzia

Definizione Treccani

Altre definizioni con frequentano; bambini; anni; Si frequentano dopo la scuola materna; La frequentano gli alunni; Le frequentano i fedeli; frequentano le chiese; Relativo ai bambini o a loro rivolto; Il Bubù... che sorprende i bambini ; 4 in un gioco per bambini ... e 26 in Svizzera; Il suono del treno... per i bambini ; Divenne madre a 90 anni ; Rimborsato dei danni ; Paolo e Giovanni Falcone; Giovanni : Dimartedì; Cerca nelle Definizioni