La definizione e la soluzione di: Fingere... per denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RECITARE

Curiosità : Fingere... per denaro

morto di rivelare l'identità dell'assassino. I civili non possono inoltre fingere di essere l'assassino e non possono suicidarsi. Il compito del commissario ...

