La definizione e la soluzione di: Fatto nonostante si sappia di commettere un reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOLOSO

Curiosità : Fatto nonostante si sappia di commettere un reato

dolóso agg. dal lat. dolosus. – Che è fatto con dolo, cioè con piena coscienza e intenzionalità: reato, delitto d. (contrapp. a colposo e preterintenzionale); incendio d.; in senso generico, che è fatto con inganno, fraudolento. ? Avv. dolosaménte, in modo doloso: agire dolosamente. doloso do'loso agg. dal lat. dolosus. - 1. giur. di atto, che è fatto con piena coscienza e intenzionalità ? criminoso, ? delittuoso, ? intenzionale, ? volontario. colposo, preterintenzionale. 2. estens. che è fatto con inganno falso, fraudolento, ingannevole. leale, onesto. Definizione Treccani

Altre definizioni con fatto; nonostante; sappia; commettere; reato; Uomo che si dice si è fatto da solo: __ man ing; Visibilmente soddisfatto ; Spesso quelle di fatto ... conducono all ospedale; Un fatto sbalorditivo; nonostante ... quanto accaduto; Ad ogni modo e nonostante tutto; Ciò nonostante , tuttavia; A dispetto, nonostante ; commettere uno sbaglio; Lo sono quelli disposti a scommettere ; commettere un errore; commettere qualcosa volontariamente farlo di __; Li subiscono gli indiziati di reato ; Il Sergio disegnatore toscano, creato re di Bobo; Questo tipo di trading è un reato ing; Ampio spazio tra le montagne creato da un fiume; Cerca nelle Definizioni