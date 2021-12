La definizione e la soluzione di: Esseri d altri mondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALIENI

Curiosità : Esseri d altri mondi

altri pianeti o altri universi - che ospitano la vita e in particolare esseri intelligenti. Il dibattito filosofico sulla pluralità dei mondi alimenta una ... Significato alieni

alieni iuris ‹ali?èni i?ùris› locuz. lat. (propr. «di diritto altrui»). – Espressione del linguaggio giur. romano stati trasferiti sotto l’altrui potestà e ridotti allo stato quasi servile); le persone alieni iuris erano, per tutta l’età repubblicana, prive di capacità giuridica patrimoniale Definizione Treccani

