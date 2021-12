La definizione e la soluzione di: Era una suddivisione amministrativa con medici e ambulatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : UNITÀ SANITARIA LOCALE

Curiosità : Era una suddivisione amministrativa con medici e ambulatori

visite più accurate. I medici specialisti sono raggruppati in ambulatori particolari, che coprono 2/3 unità amministrative e non sono ancora stati inclusi ... Significato unità sanitaria locale

Altre definizioni con suddivisione; amministrativa; medici; ambulatori; Una suddivisione delle utenze TV in base all'orario; suddivisione amministrativa con medici e ambulatori; Una suddivisione del Senato romano; Lunga suddivisione della cronologia geologica; Suddivisione amministrativa con medici e ambulatori; Indipendenza amministrativa ; Unità amministrativa autonoma della Serbia; Una dipendente amministrativa ; Il foglietto nei medici nali; L orecchio in medici na; Piccolo tubo per usi medici ; La famiglia de medici l esercitò su Firenze; Suddivisione amministrativa con medici e ambulatori ; Si effettua allo sportello o in ambulatori o; L'ambulatori o della caserma; Dispone di ambulatori e autolettighe; Cerca nelle Definizioni