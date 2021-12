La definizione e la soluzione di: Un edificio con il chiostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONVENTO

Curiosità : Un edificio con il chiostro

Il chiostro è una parte costitutiva di un convento, un monastero o un'abbazia, consistente in un'area centrale scoperta circondata da corridoi coperti ... Significato convento

convènto s. m. dal lat. conventus -us «adunanza», nel lat. eccles. «riunione di frati, che c’è. b. La comunità dei religiosi che abita il convento: il padre guardiano riunì tutto il convento. 2. ant. Adunanza, riunione, persone riunite (secondo il sign. etimologico convento kon'v?nto s. m. dal lat. conventus -us 'adunanza', nel lat. eccles. 'riunione di frati, convento', der. di convenire 'riunirsi'. - eccles. edificio abitato , chiostro, monastero. ? abbazia, lett. badia. ? certosa. ? Espressioni: fig., mangiare quel che passa il convento accettare le cose come stanno accontentarsi, contentarsi. Definizione Treccani

