La definizione e la soluzione di: Dormono su una sola zampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GRU

Curiosità : Dormono su una sola zampa

arrivati al fiume, i due vedono dodici gru che dormono, ritte su una zampa sola: all'apparente trionfo di Chichibìo, Currado batte le mani facendo "ho ...

Altre definizioni con dormono; sola; zampa; Relativo a quando tutti dormono ; dormono sui caloriferi; Ci dormono i genitori; Vi dormono gli sposi; Consola to Generale; Quello sola re si usa per abbronzarsi; L isola di Penelope e Telemaco; La maggiore isola dell Arcipelago Toscano; Cambiano gamba in zampa ; __ Quaid in Qua la zampa !; Negli anni Settanta erano a zampa ; Una zampa dotata di artigli; Cerca nelle Definizioni